В Івано-Франківській області СБУ викрила наркоторгівців

Виробництво та збут наркотиків налагодили двоє братів з Калуша

В Івано-Франківській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) припинили діяльність наркоторгівців, які займалися масштабним збутом синтетичних наркотиків та виробництвом марихуани. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Як повідомляється, виробництво та збут наркотиків налагодили двоє братів з Калуша.

Зазначається, що правоохоронці під час обшуків вилучили партію з трьох тисяч таблеток нарковмісного препарату "Субутекс", вартість якої на "чорному ринку" становить майже 900 тисяч гривень, та марихуану.

Окрім того, у зловмисників виявили десять гранат РГД-5, чотири пістолети різних марок та готівку у сумі понад сто тисяч гривень.

Затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 310 Кримінального Кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України блокувала діяльність банди торговців кокаїном у Харкові. Як повідомлялось, зловмисники організували контрабанду кокаїну з однієї з країн Європи, в Україні наркотики збували великими партіями.

Окрім того, у Києві викрили нарколабораторію з виготовлення амфетаміну.