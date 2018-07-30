В Івано-Франківській області СБУ викрила наркоторгівців
Виробництво та збут наркотиків налагодили двоє братів з Калуша
В Івано-Франківській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) припинили діяльність наркоторгівців, які займалися масштабним збутом синтетичних наркотиків та виробництвом марихуани. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.
Як повідомляється, виробництво та збут наркотиків налагодили двоє братів з Калуша.
Зазначається, що правоохоронці під час обшуків вилучили партію з трьох тисяч таблеток нарковмісного препарату "Субутекс", вартість якої на "чорному ринку" становить майже 900 тисяч гривень, та марихуану.
Окрім того, у зловмисників виявили десять гранат РГД-5, чотири пістолети різних марок та готівку у сумі понад сто тисяч гривень.
Затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 310 Кримінального Кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України блокувала діяльність банди торговців кокаїном у Харкові. Як повідомлялось, зловмисники організували контрабанду кокаїну з однієї з країн Європи, в Україні наркотики збували великими партіями.
Окрім того, у Києві викрили нарколабораторію з виготовлення амфетаміну.