В Ивано-Франковской области СБУ блокировала продажу секретной информации

Житель Ивано-Франковской области продавал информацию с ограниченным доступом из баз данных Государственной таможенной службы и Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Правоохранители обнаружили на интернет-сервисах объявление о продаже информации из государственных баз данных. Злоумышленник предлагал клиентам данные о пересечении границы украинцами и иностранцами, транспортными средствами, а также сроки их пребывания за границей. Оплату злоумышленник принимал на банковские карты.

"Такие сведения принадлежат к информации с ограниченным доступом, несанкционированное распространение которой запрещено законом", - пояснили в службе.

Отмечается, что клиентами злоумышленника являются жители разных регионов Украины. Правоохранители задокументировали несколько эпизодов продажи информации с ограниченным доступом.

"В ходе обыска по месту жительства правоохранители изъяли мобильные телефоны, симкарты, ноутбук и планшет, с помощью которых злоумышленник размещал незаконные объявления, и банковские карточки, на которые он принимал оплату услуг", - рассказали в СБУ.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины, то есть несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ заподозрила государственного секретаря Министерства инфраструктуры Андрея Галущака в передачи секретных документов, связанных с национальной безопасностью. Документы касаются национальных интересов.