В Івано-Франківській області СБУ блокувала продаж секретної інформації

Мешканець Івано-Франківської області продавав інформацію з обмеженим доступом з баз даних Державної митної служби та Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Правоохоронці виявили на інтернет-сервісах оголошення про продаж інформації з державних баз даних. Зловмисник пропонував клієнтам дані про перетин кордону українцями та іноземцями, транспортними засобами, а також терміни їх перебування за кордоном. Оплату зловмисник приймав на банківські картки.

"Такі відомості належать до інформації з обмеженим доступом, несанкціоноване розповсюдження якої заборонено законом", - пояснили у службі.

Зазначається, що клієнтами зловмисника є жителі різних регіонів України. Правоохоронці задокументували декілька епізодів продажу інформації з обмеженим доступом.

"У ході обшуку за місцем проживання правоохоронці вилучили мобільні телефони, сімкарти, ноутбук і планшет, за допомогою яких зловмисник розміщував незаконні оголошення, та банківські картки, на які приймав оплату послуг", - розповіли в СБУ.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України, тобто несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ запідозрила державного секретаря Міністерства інфраструктури Андрія Галущака у передачі секретних документів, пов'язаних з національною безпекою. Документи стосуються національних інтересів.