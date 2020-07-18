В Ивано-Франковской области самолет совершил аварийную посадку на поле

В Ивано-Франковской области вечером 18 июля совершил аварийную посадку легкомоторный самолет. На борту самолета находился только пилот.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, инцидент произошел в городе Коломыя около 18:30. В результате жесткой посадки на поле пилот не пострадал.

Напомним, легкий самолет упал в Киевской области 17 июля; на борту самолета находились 2 человека.

Кроме того, самолет разбился в Одессе в прошлом месяце; в результате аварии погиб пилот.

Еще одно падение самолета произошло в Днепропетровской области, жертвами аварии стали 2 человека.