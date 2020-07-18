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В Івано-Франківській області літак здійснив аварійну посадку на поле

Автор: Дмитро Левицький

Літак жорстко приземлився на поле

В Івано-Франківській області ввечері 18 липня здійснив аварійну посадку легкомоторний літак. На борту літака перебував лише пілот.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, інцидент стався у місті Коломия близько 18:30. В результаті жорсткої посадки на поле пілот не постраждав.

Нагадаємо, легкий літак впав у Київській області 17 липня; на борту літака перебували 2 людини.

Крім того, літак розбився в Одесі минулого місяця; в результаті аварії загинув пілот.

Ще одне падіння літака сталося у Дніпропетровській області, тоді жертвами аварії стали 2 людини.

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