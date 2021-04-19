В Ивано-Франковской области разоблачили трех чиновников на двойном гражданстве

Контрразведка СБУ разоблачила трех чиновников органов исполнительной власти в Ивано-Франковской области на двойном гражданстве. Должности госслужащих предусматривали допуск к информации с ограниченным доступом.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В частности, обнаружен паспорт гражданина одной из европейских стран у заместителя директора департамента ОГА. Иностранное гражданство имел и чиновник Главного управления Госгеокадастра в Ивано-Франковской области.
С паспортом гражданки соседней страны ЕС оказалась чиновница, работа которой была связана с использованием данных информационных систем и электронных реестров регионального управления Пенсионного фонда.
Этих чиновников уволили. Верховный суд Украины подтвердил законность их увольнения с госслужбы.
Отметим, почти половина украинцев (46%) против того, чтобы гражданам Украины разрешили иметь двойное гражданство.
Напомним, секретарь СНБО заявил, что действующим депутатам и государственным чиновникам следует отказаться от гражданства других государств, если они у них есть. Иначе их ждут неприятности.