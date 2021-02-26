Советую избавиться: Данилов обратился к чиновникам с двойным гражданством

Действующим депутатам и государственным чиновникам следует отказаться от гражданств других государств, если они у них есть. Иначе их ждут неприятности.

Об этом на брифинге рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Касательно тех господ, которые сегодня занимают избирательные или другие должности и имеют двойные или множественные гражданства, мы это в аппарате СНБО отрабатываем. Я бы советовал им отказаться от другого гражданства, если оно есть, чтобы не подвергать себя неприятностям", - сказал Данилов.

Он отметил, что СНБО соберет информацию о действующих чиновниках насчет наличия у них двойного гражданства.

Также Данилов заявил, что олигарху Игорю Коломойскому нет необходимости отказываться от гражданства других стран. Но это нужно будет сделать только, если он будет претендовать на государственную должность.

Напомним, Совет нацбезопасности и обороны на сегодняшнем заседании рассмотрела вопрос двойного гражданства в Украине. Кабинету министров поручено разработать проект закона относительно лиц с двойным гражданством.