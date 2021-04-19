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В Івано-Франківській області викрили трьох посадовців на подвійному громадянстві

Автор: Анастасія Рокитна

Контррозвідка СБУ викрила трьох чиновників органів виконавчої влади в Івано-Франківській області на подвійному громадянстві. Посади держслужбовців передбачали допуск до інформації з обмеженим доступом.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зокрема, виявлено паспорт громадянина однієї з європейських країн у заступника директора департаменту ОДА. Іноземне громадянство мав і високопосадовець Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області.

З паспортом громадянки сусідньої країни ЄС виявилася чиновниця, робота якої була пов’язана з використанням даних інформаційних систем і електронних реєстрів регіонального управління Пенсійного фонду.

Цих посадовців звільнили. Верховний суд України підтвердив законність їх звільнення з держслужби.

Зазначимо, майже половина українців (46%) проти того, аби громадянам України дозволили мати подвійне громадянство.

Нагадаємо, секретар РНБО заявив, що чинним депутатам і державним чиновникам слід відмовитися від громадянства інших держав, якщо вони в них є. Інакше їх чекають неприємності.

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