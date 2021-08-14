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В Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП, два человека погибли и трое ранены

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Суббота 14 августа 2021 12:32
В Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП, два человека погибли и трое ранены Фото: в Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Ивано-Франковской области ночью произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии два человека погибли и еще трое ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Информация о ДТП поступила спасателям 14 августа в 03:15 от дежурного полиции.

Поступило сообщение о том, что в Надворнянском районе на автомобильной дороге государственного значения "Мукачево-Львов" произошло ДТП, и предварительно пятерых людей зажало в автомобиле, нужна помощь спасателей для их деблокировки.

Прибыв к месту вызова спасатели установили, что два человека погибли и трое травмированы. Последних госпитализировали.

"Дополнительно проведена работа по отключению аккумуляторных батарей автомобиля. К оказанию помощи при ДТП привлекалось 10 спасателей", - говорится в сообщении.

Ранее в Яремче Ивано-Франковской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

РБК-Украина сообщало, что в Надворнянском районе Ивано-Франковской области микроавтобус, в котором находились дети, столкнулся с грузовиком.

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ДТП Ивано-Франковская область
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