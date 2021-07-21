На Прикарпатье микроавтобус с детьми попал в ДТП, есть пострадавшие

В Надворнянском районе Ивано-Франковской области микроавтобус, в котором находились дети, столкнулся с грузовиком. В результате ДТП в больницу были госпитализированы восемь человек, среди которых шестеро - дети.

"21 июля в 12:35 произошла авария в Делятине ... 40-летний житель Житомирской области на автомобиле Volkswagen Transporter двигался в направлении г. Мукачево и, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с автомобилем DAF, которым управлял 26-летний житель Надворнянщины",- говорится в сообщении.

Известно, что в результате ДТП в больницу были доставлены водитель микроавтобуса и семь пассажиров возрастом 38, 17, 15, 13, 11 (два человека) и 8 лет, которые являются жителями Житомирской области.

Как сообщают правоохранители, степень тяжести телесных повреждений пострадавших устанавливается.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Фото: с места дорожно-транспортного происшествия на Прикарпатье (facebook.com/frankivsk.police)