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В Івано-Франківській області сталася смертельна ДТП, двоє людей загинули та троє поранені

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Субота 14 серпня 2021 12:32
В Івано-Франківській області сталася смертельна ДТП, двоє людей загинули та троє поранені Фото: в Івано-Франківській області сталася смертельна ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Івано-Франківській області вночі сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП). В результаті аварії дві людини загинули та ще троє поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Інформація про ДТП надійшла рятувальникам 14 серпня о 03:15 від чергового поліції.

Поступило повідомлення про те, що на Надвірнянщині на автомобільній дорозі державного значення "Мукачево-Львів "сталося ДТП, та попередньо п’ятьох людей затисло в автомобілі, потрібна допомога рятувальників для їхнього деблокування.

Прибувши до місця виклику рятувальники встановили, що двоє людей загинуло та троє травмовані. Останніх госпіталізували.

"Додатково проведена робота щодо відключення акумуляторних батарей автомобіля. До надання допомоги при ДТП залучалося 10 рятувальників", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Яремче Івано-Франківської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода (ДТП).

РБК-Україна повідомляло, що в Надвірнянському районі Івано-Франківської області мікроавтобус, в якому перебували діти, зіткнувся з вантажівкою.

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ДТП Івано-Франківська область
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