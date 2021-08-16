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В Ивано-Франковской области перевернулась пожарная машина ГСЧС: пострадали шесть человек

Автор: Дмитрий Кузнецов

Пожарный автомобиль ГСЧС перевернулся в поселке Выгода Калушского района Ивано-Франковской области. Машина следовала для тушения легкового автомобиля в селе Пшеничники. Пострадали шесть спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что авария произошла утром 16 августа. Пожарная машина направлялась в село Пшеничники для тушения горящего легкового автомобиля.

"На автомобильной дороге Р-21 "Долина-Хуст" в поселке Выгода пожарный автомобиль перевернулся", - уточнили в ГСЧС.

В результате ДТП пострадали шесть человек личного состава 10-й Государственной пожарно-спасательной части города Долина, которые находились в пожарном автомобиле. Бригадами скорой неотложной медицинской помощи они доставлены на обследование в местную больницу.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Фото: в Ивано-Франковской области перевернулся пожарный автомобиль ГСЧС (facebook.com/MNSIFR/)

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ДТПИвано-ФранковскГСЧСАвария