В Ивано-Франковской области перевернулась пожарная машина ГСЧС: пострадали шесть человек

Пожарный автомобиль ГСЧС перевернулся в поселке Выгода Калушского района Ивано-Франковской области. Машина следовала для тушения легкового автомобиля в селе Пшеничники. Пострадали шесть спасателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что авария произошла утром 16 августа. Пожарная машина направлялась в село Пшеничники для тушения горящего легкового автомобиля.
"На автомобильной дороге Р-21 "Долина-Хуст" в поселке Выгода пожарный автомобиль перевернулся", - уточнили в ГСЧС.
В результате ДТП пострадали шесть человек личного состава 10-й Государственной пожарно-спасательной части города Долина, которые находились в пожарном автомобиле. Бригадами скорой неотложной медицинской помощи они доставлены на обследование в местную больницу.
Причины и обстоятельства аварии выясняются.
Фото: в Ивано-Франковской области перевернулся пожарный автомобиль ГСЧС (facebook.com/MNSIFR/)