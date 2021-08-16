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В Івано-Франківській області перекинулася пожежна машина ДСНС: постраждали шестеро людей

Автор: Дмитрий Кузнецов

Пожежний автомобіль ДСНС перекинувся у селищі вигода Калуського району Івано-Франківської області. Машина слідувала для гасіння легкового автомобіля в селі Пшеничники. Постраждали шість рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Відзначається, що аварія сталася вранці 16 серпня. Пожежна машина прямувала в село Пшеничники для гасіння палаючого легкового автомобіля.

"На автомобільній дорозі Р-21" Долина - Хуст" в селищі вигода пожежний автомобіль перекинувся", - уточнили в ДСНС.

В результаті ДТП постраждали шість осіб особового складу 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Долина, які перебували в пожежному автомобілі. Бригадами швидкої невідкладної медичної допомоги вони доставлені на обстеження в місцеву лікарню.

Причини та обставини аварії з'ясовуються.

Фото: в Івано-Франківській області перекинувся пожежний автомобіль ДСНС (facebook.com/MNSIFR/)

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