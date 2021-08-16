ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Ивано-Франковской области перевернулась пожарная машина ГСЧС: пострадали шесть человек

Новина українською →
Ивано-Франковск, Понедельник 16 августа 2021 15:25
В Ивано-Франковской области перевернулась пожарная машина ГСЧС: пострадали шесть человек Фото: в Ивано-Франковской области перевернулся пожарный автомобиль ГСЧС (facebook.com/MNSIFR/)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пожарный автомобиль ГСЧС перевернулся в поселке Выгода Калушского района Ивано-Франковской области. Машина следовала для тушения легкового автомобиля в селе Пшеничники. Пострадали шесть спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что авария произошла утром 16 августа. Пожарная машина направлялась в село Пшеничники для тушения горящего легкового автомобиля.

"На автомобильной дороге Р-21 "Долина-Хуст" в поселке Выгода пожарный автомобиль перевернулся", - уточнили в ГСЧС.

В результате ДТП пострадали шесть человек личного состава 10-й Государственной пожарно-спасательной части города Долина, которые находились в пожарном автомобиле. Бригадами скорой неотложной медицинской помощи они доставлены на обследование в местную больницу.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Фото: в Ивано-Франковской области перевернулся пожарный автомобиль ГСЧС (facebook.com/MNSIFR/)

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Ивано-Франковск ГСЧС Авария
NEWS
Если выборы будут на этой неделе: какие партии пройдут в Раду
Если выборы будут на этой неделе: какие партии пройдут в Раду
DAILY
Перепады настроения. Кого украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Перепады настроения. Кого украинцы хотят видеть у власти