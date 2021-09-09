В Ивано-Франковской области отказались от вакцинации 32% работников сферы образования
Фото: в Ивано-Франковской области вакцинировали более 10 тысяч педагогов (Getty Images)
В Ивано-Франковской области вакцинировали от коронавируса 10 332 работника сферы образования. От прививки отказались 12 274 человека.
Об этом сообщили в Департаменте образования, науки и молодежной политики Ивано-Франковской ОГА в ответ на запрос РБК-Украина.
В области вакцинировали от коронавируса 10 332 работника сферы образования, что составляет 28% от общего их количества.
В учреждениях дошкольного образования привиты работники:
- 80% - 19 заведений,
- 79-60% - 39 заведений,
- 59-30% - 84 заведения,
- 29% - 241 заведение.
В учреждениях общего среднего образования привиты работники:
- 80% - 23 заведения,
- 79-60% - 31 заведение,
- 59-30% - 182 заведения,
- 29% - 316 заведений.
От вакцинации отказались 12 274 человека (32%). Планируется провакцинировать еще 14 870 человек (40%).