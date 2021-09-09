ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Ивано-Франковской области отказались от вакцинации 32% работников сферы образования

Новина українською →
Ивано-Франковск, Четверг 09 сентября 2021 10:24
В Ивано-Франковской области отказались от вакцинации 32% работников сферы образования Фото: в Ивано-Франковской области вакцинировали более 10 тысяч педагогов (Getty Images)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

В Ивано-Франковской области вакцинировали от коронавируса 10 332 работника сферы образования. От прививки отказались 12 274 человека.

Об этом сообщили в Департаменте образования, науки и молодежной политики Ивано-Франковской ОГА в ответ на запрос РБК-Украина.

В области вакцинировали от коронавируса 10 332 работника сферы образования, что составляет 28% от общего их количества.

В учреждениях дошкольного образования привиты работники:

  • 80% - 19 заведений,
  • 79-60% - 39 заведений,
  • 59-30% - 84 заведения,
  • 29% - 241 заведение.

В учреждениях общего среднего образования привиты работники:

  • 80% - 23 заведения,
  • 79-60% - 31 заведение,
  • 59-30% - 182 заведения,
  • 29% - 316 заведений.

От вакцинации отказались 12 274 человека (32%). Планируется провакцинировать еще 14 870 человек (40%).

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация Коронавирус
NEWS
В Украине впервые с мая более трех тысяч новых COVID-случаев
В Украине впервые с мая более трех тысяч новых COVID-случаев
DAILY
Голоса Донбасса. Зачем Россия раздает паспорта жителям ОРДЛО и гонит их на выборы
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Голоса Донбасса. Зачем Россия раздает паспорта жителям ОРДЛО и гонит их на выборы