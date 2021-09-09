В Івано-Франківській області відмовились від вакцинації 32% працівників сфери освіти
Фото: в Івано-Франківській області вакцинували більше 10 тисяч освітян (Getty Images)
В Івано-Франківській області вакцинували від коронавірусу 10 332 працівника сфери освіти. Від щеплення відмовились 12 274 особи.
Про це повідомили у Департаменті освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА у відповідь на запит РБК-Україна.
В області вакцинували від коронавірусу 10 332 працівника сфери освіти, що складає 28% від загальної їх кількості.
У закладах дошкільної освіти щеплено працівників:
- 80% - 19 закладів,
- 79-60% - 39 закладів,
- 59-30% - 84 заклади,
- 29% - 241 заклад.
У закладах загальної середньої освіти щеплено працівників:
- 80% - 23 заклади,
- 79-60% - 31 заклад,
- 59-30% - 182 заклади,
- 29% - 316 закладів.
Від вакцинації відмовились 12 274 особи (32%). Планується провакцинувати ще 14 870 людей (40%).