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В Ивано-Франковской области могут ввести особый режим из-за учений СБУ

Новости » Общество     25.11.2019 - 18:44
В Ивано-Франковской области могут ввести особый режим из-за учений СБУ
Фото: в Ивано-Франковской области антитеррористические учения

В течение 25-26 ноября 2019 года возможно ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств

В Ивано-Франковской области могут ввести особый режим из-за антитеррористических учений Службы Безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что во время мероприятий возможно временное введение особого режима, также ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр автомобилей.

"В течение 25-26 ноября 2019 года координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области проведет плановое тактико-специальное антитеррористическое учение", - говорится в сообщении.

Также известно, что в учениях примут участие подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Госспецсвязи, представители местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Напомним, военно-морские силы (ВМС) США опровергли заявление представителя Госдепартамента об отмене этого года по указанию Белого дома учений в Черном море.

Как сообщало РБК-Украина, Украина и Североатлантический альянс проведут совместные учения в Черном море.

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