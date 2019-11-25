В Івано-Франківській області можуть ввести особливий режим через навчання СБУ

Фото: в Івано-Франківській області антитерористичні навчання

Упродовж 25-26 листопада 2019 року можливе обмеження або заборона пересування людей та руху транспортних засобів

В Івано-Франківській області можуть ввести особливий режим через антитерористичні навчання Служби Безпеки України (СБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначається, що під час заходів можливе тимчасове запровадження особливого режиму, також обмеження або заборона пересування людей та руху транспортних засобів, а також перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів.

"Упродовж 25-26 листопада 2019 року координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Івано-Франківській області проведе планове тактико-спеціальне антитерористичне навчання", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що у навчаннях візьмуть участь підрозділи Національної поліції, Національної гвардії, Збройних Сил України, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Держспецзв’язку, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, військово-морські сили (ВМС) США спростували заяву представника Держдепартаменту щодо скасування цього року за вказівкою Білого дому навчань в Чорному морі.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна і Північноатлантичний альянс проведуть спільні навчання в Чорному морі.