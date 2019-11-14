В США опровергли заявление об отмене учений в Черном море

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Флот США проводил учения в Черноморском регионе, как было запланировано в январе и феврале 2019 года

Военно-морские силы (ВМС) США опровергли заявление представителя Госдепартамента об отмене этого года по указанию Белого дома учений в Черном море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stars and Stripes.

Сообщается, что представитель ВМС США в Европе и Африке командор Кайл Рейнс таким образом ответил на заявление представителя Госдепартамента США Кристофера Андерсона, который сообщил, что после обращения Белого дома ВМС США отменили заход американского миноносца до Черного моря в период после Керченского кризиса.

"В январе проводилась подготовка операции обеспечения свободы навигации в Черном море. Поэтому мы сообщили турецкое правительство, что имеем такое намерение. Но затем Белый дом обратился к ВМС, чтобы их отменили", - рассказал конгрессменам бывший советник спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон.

По словам Андерсона, этот случай также "удивил" на то время советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина и Североатлантический альянс проведут совместные учения в Черном море.

Кроме того, министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал переход украинской армии на стандарты НАТО и военное образование главными приоритетами нового формата сотрудничества с Альянсом. Он заявлял, что первым приоритетом нового формата отношений станет переход украинской армии на натовские стандарты.