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В Івано-Франківській області масово отруїлися діти

Новини » Надзвичайні події    16.08.2019 - 08:19
В Івано-Франківській області масово отруїлися діти
Ілюстративне фото (facebook.com/screennews.ad)

Госпіталізовані 13 дітей

В Івано-Франківській області у ніч з 15 на 16 серпня сталося масове отруєння дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Вказано, що станом на 7 ранку п’ятниці були госпіталізовані 13 дітей.

"У ніч з 15 на 16 серпня до Верховинської ЦРЛ з попереднім діагнозом харчове отруєння госпіталізовано 13 дітей (2003 - 2007 р.н.), які відпочивали у приватній садибі "Горицвіт" у с. Верхній Ясинів Верховинського району (всього в садибі відпочиває 30 дітей). Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, через масове отруєння у Закарпатській області в ресторані "Сімейний затишок" станом на 15 серпня госпіталізовано 35 осіб. Серед госпіталізованих - 9 дітей.

Як писало РБК-Україна раніше, в Закарпатській області на весіллі отруїлися 29 людей, серед яких 8 дітей. Люди отруїлися у селі Слобода. Всього на весіллі перебувало 190 осіб.

Також агентство писало про масове отруєння людей у ​​Вінницькій області, в результаті якого постраждали 12 осіб, серед яких троє дітей. Усі вони до сих пір знаходяться у лікарні.

Крім того, в селі Лазурне (Херсонська область) в пансіонаті "Буревісник" отруїлися 14 дітей.

Масове отруєння у Закарпатській області: зросло число постраждалих У Закарпатській області сталось масове отруєння людей
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