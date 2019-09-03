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В Івано-Франківській області маршрутка зіткнулася з фурою

Новини » Надзвичайні події    03.09.2019 - 21:50
В Івано-Франківській області маршрутка зіткнулася з фурою
Фото: місце події (kurs.if.ua)

В результаті ДТП одна жінка загинула. ще двоє пасажирів отримали поранення

У вівторок, 3 вересня, в селі Боднаров Івано-Франківській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю маршрутки та вантажівки, в результаті чого загинула одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Курс".

Як повідомляється, автобус Калуш-Івано-Франківськ зіткнувся з фурою, в результаті чого одна пасажирка автобуса загинула на місці, ще двоє - отримали тілесні ушкодження.

Водій вантажівки, не зупиняючись, поїхав з місця події. Поліцейські розшукали його за кілька годин.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області в Ізмаїльському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки та мікроавтобуса, в результаті чого постраждали п'ять осіб, серед них - двоє дітей.

Крім того, 3 вересня на трасі у напрямку до Миколаєву в районі Нової Одеси пасажирський Mercedes-Benz в'їхав в багажник поліцейського авто Toyota Prius. В результаті удару Prius з'їхав з траси у кювет.

Також в результаті зіткнення вантажівки і маршрутного автобуса у Львівській області отримали тілесні ушкодження більше 10 осіб. На момент ДТП в салоні автобуса перебувало 24 людини.

В Одеській області в ДТП з маршруткою постраждали 5 осіб У Миколаївській області автобус зніс з траси патрульний Prius
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