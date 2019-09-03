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В Николаевской области автобус снес с трассы патрульный Prius

Новости » Происшествия    03.09.2019 - 12:23
В Николаевской области автобус снес с трассы патрульный Prius
Фото: ДТП в Николаевской области (news.pn)

В результате ДТП в Николаевской области никто не пострадал

В Николаевской области пассажирский автобус въехал в багажник патрульного автомобиля, в результате чего последний улетел в кювет. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на местный сайт "Преступности.НЕТ".

Сообщается, что 3 сентября на трассе по направлению к Николаеву в районе Новой Одессы пассажирский Mercedes-Benz на скорости 40 километров в час въехал в багажник полицейского авто Toyota Prius. В результате удара Prius съехал с трассы в кювет.

Также сообщается, что ни патрульные, ни пассажиры в результате ДТП не пострадали. Водитель автобуса был трезвым, причина аварии устанавливается.

Фото: ДТП в Николаевской области (news.pn)

Напомним, 14 июля вблизи Николаева легковой автомобиль, пытаясь совершить обгон, въехал в группу спортсменов-велосипедистов, в результате чего пострадали 6 учащихся Николаевской детско-юношеской спортивной школы.

Кроме этого, РБК-Украина сообщало, что в Николаевской области в ДТП с автобусом в июле текущего года погибли двое детей и мужчина. Тогда на трассе Благовещенское-Николаев столкнулись автомобиль Citroen Berlingo и пассажирский автобус Neoplan ВХ.

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