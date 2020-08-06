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В Івано-Франківській області люди перекрили дорогу

Глібівка, Четвер 06 серпня 2020 16:04
В Івано-Франківській області люди перекрили дорогу
Фото: місце події (galka.if.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Протестувальники безперервно ходять по пішохідному переходу

Більше сотні жителів села в Івано-Франківській області перекрили дорогу регіонального значення Р-38 "Богородчани-Гута". Для охорони громадського порядку залучено 10 поліцейських.

Про це повідомляє місцеве видання Galka.if.ua та прес-служба поліції області.

Це відбувається біля повороту на село Глібівка. Протестувальники безперервно ходять по пішохідному переходу.

На місці вже утворився затор. Пропускають тільки машини швидкої допомоги і пожежників. Керівництво облавтодору приїхало до людей, та наразі оглядає дорогу. Перекриття безстрокове.

Фото: місце події (galka.if.ua)

У прес-службі поліції повідомили, що учасників протесту близько 30 осіб. На трасі Н-09 "Мукачево-Івано-Франківськ-Львів" виставлений пост для того, щоб інформувати водіїв про об'їзд.

Нагадаємо, на мосту Метро, який знаходиться у Києві, люди перекрили дорогу, через що на мосту утворилась значна пробка.

Зазначимо, у Василівці Запорізької області п'яний чоловік з гранатою погрожував перекрити дорогу, його затримали після того, як він зайшов до магазина.

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