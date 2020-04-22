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В Івано-Франківській області коронавірусом заразилися 125 медиків

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 14:59
В Івано-Франківській області коронавірусом заразилися 125 медиків
Ілюстративне фото (flickr)

Від вірусу в області помер один медик

В Івано-Франківській області коронавірус лабораторно підтвердили у 125 медичних працівників. Про це повідомив в. о. голови Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

За його словами, 41 випадок хвороби серед медиків в Івано-Франківську, 84 - в інших районних установах.

При цьому він додав, що 47 хворих - це лікарі, середній медперсонал - 61, молодший медперсонал - 17.

Також в області від коронавіруса помер тільки один лікар з поліклініки на Тичини в Івано-Франківську.

Нагадаємо, в Україні коронавірусною хворобою захворіли 1245 медиків і 431 дитина.

Крім того, за останні 24 години в результаті COVID-19 померли 13 українців. Станом на 9:30 22 квітня, кількість летальних випадків від коронавіруса зросла до 174.

Крім того, станом на 22 квітня кількість хворих коронавірусом в Україні збільшилася до 6592, а повністю одужали - 424. За минулу добу число виявлених випадків склало 467, захворюваність знову почала зростати. Лідером по захворюваності залишається Чернівецька область, де виявили понад тисячу випадків.

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