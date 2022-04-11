В Ивано-Франковской области изменили время комендантского часа. С сегодняшнего дня он будет начинаться в 22:00 и продлится до 6:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

"Сегодня на очередном заседании оперативного регионального штаба приняли решение о смене комендантского времени. Отныне комендантский час на территории области продлится с 22:00 до 6:00", - говорится в сообщении.

Напомним, также время комендантского часа изменили в Сумской и Полтавской областях. Он будет начинаться в 21:00 и заканчиваться в 5:00.

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