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В Сумской области изменили время комендантского часа

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Сумская область, Воскресенье 10 апреля 2022 15:41
В Сумской области изменили время комендантского часа Фото: В Сумской области изменили время комендантского часа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

С понедельника, 11 апреля, в Сумской области будет изменено время комендантского часа. Теперь он будет начинаться в 21:00 и заканчиваться в 5:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"Смена комендантского часа в Сумской области. С 11 апреля она будет действовать с 21 до 5 утра",- написал он.

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