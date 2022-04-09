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В Полтавской области сокращают комендантский час

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Полтавская область, Суббота 09 апреля 2022 18:04
В Полтавской области сокращают комендантский час Фото: в Полтавской области сокращают комендантский час (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Полтавской области сокращают продолжительность комендантского часа. С 10 апреля он будет начинаться в 21:00 и продлится до 05:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОГА Дмитрия Лунина Telegram.

"Сокращаем время комендантского часа. Завтра, с 10 апреля, по всей Полтавской области комендантский час будет длиться с 21:00 до 05:00", - написал он.

Отметим, что во время комендантского часа запрещается находиться на улицах и в других общественных местах, передвигаться транспортом или пешком.

Напомним, сегодня вечером в Одесской области вводят усиленный комендантский час. Она продлится до утра понедельника.

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Полтавская область Комендантский час
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