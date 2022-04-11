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В Івано-Франківській області змінили час комендантської години

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Івано-Франківська область, Понеділок 11 квітня 2022 10:11
В Івано-Франківській області змінили час комендантської години Фото: в Івано-Франківській області скорочують комендантську годину (t me UA_National_Police)
Автор: Наталія Юрченко

В Івано-Франківській області змінили час комендантської години. Від сьогодні вона починатиметься о 22:00 і триватиме до 6:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.

"Сьогодні на черговому засіданні оперативного регіонального штабу прийняли рішення про зміну комендантського часу. Відтепер комендантська година на території області триватиме з 22:00 до 6:00", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, також час комендантської години змінили у Сумській та Полтавській областях. Вона буде починатися о 21:00 і закінчуватися о 5:00.

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