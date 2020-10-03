В Ивано-Франковской области горела церковь

Фото: пожар в церкви (dsns.gov.ua)

Вечером 2 октября спасателям поступило сообщение о пожаре в церкви. Возгорание возникло в селе Новошин Долинского района Ивано-Франковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Пожар возник в деревянной церкви Св. Василия Великого, 1850 застройки, размером 17х9 м.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения здание было полностью охвачено огнем. Площадь пожара составляла 150 м.кв.

На тушение подали 4 водяных ствола. Тушение пожара осуществлялось с помощью подвоза воды из местного пруда.

В 21:00 пожар локализован. А в 22.12 пожар удалось ликвидировать. Спасателям удалось спасти рядом расположены здания новой Церкви и колокольни. Пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, в Луганской области продолжается тушение масштабных пожаров. В результате них погибли уже 8 человек.