У Івано-Франківській області горіла церква

Фото: пожежа в церкві (dsns.gov.ua)

Ввечері 2 жовтня рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу у церкві. Загорання виникло у селі Новошин Долинського району Івано-Франківської області.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

Пожежа виникла у дерев'яній церкві Св. Василія Великого, 1850 року забудови, розміром в плані 17х9 м.

На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу будівля повністю охоплена вогнем. Площа пожежі складала 150 м.кв.

На гасіння подано 4 водяних стволів. Гасіння пожежі здійснювалося за допомогою підвозу води з місцевого ставка.



О 21:00 пожежу локалізовано. А о 22.12 пожежу вдалося ліквідувати. Рятувальникам вдалося врятувати поряд розташовані будівлі нової Церкви та дзвінниці.Потерпілих внаслідок пожежі немає.



Нагадаємо, в Луганській області триває гасіння масштабних пожеж. Унаслідок них загинули вже 8 людей.