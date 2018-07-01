В Ивано-Франковской области горел поезд

Пассажиры выпрыгивали из окон, а также выбегали из дверей
В городе Коломыя Ивано-Франковской области загорелся пригородный поезд. Пассажиры спасались от дыма и огня, выпрыгивая из окон. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Инцидент произошел на переезде в районе улиц Галицкий путь-Коломыйская.
"С поезда шел черный дым. Пассажиры выпрыгивали из окон, выбегали из дверей - все спасались, как могли", - говорится в сообщении.
На месте работали бойцы ГСЧС и бригады скорой помощи.
Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на станции метро "Левобережная" пассажир попал под поезд метро. Спасти пассажира не удалось.