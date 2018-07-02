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В Ивано-Франковской области автомобиль съехал в реку и перевернулся, есть погибшие

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 10:33
Фото: ДТП (УНИАН)
Фото: ДТП (УНИАН)

Авария произошла 1 июля на территории села Витвица

В Ивано-Франковской области на территории села Витвица автомобиль съехал в реку и перевернулся, в результате чего погибли два человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"1 июля в 18:10 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на территории села Витвица, в результате ДТП, в реку Лужанка перевернулся автомобиль "Фольцваген Джетта", в котором находилось двое людей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, спасатели в присутствии сотрудников полиции совместно с местным населением перевернули автомобиль на колеса, изъяли тела погибших людей и вытащили автомобиль из реки.

Фото: ДТП в Ивано-Франковской области (dsns.gov.ru)

Напомним, ранее сообщалось, что в Первомайском районе Николаевской области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) два человека погибли и еще двое травмированы.

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Теги публикации: ДТП, авария, Ивано-Франковская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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