В Ивано-Франковской области автомобиль съехал в реку и перевернулся, есть погибшие

Авария произошла 1 июля на территории села Витвица

В Ивано-Франковской области на территории села Витвица автомобиль съехал в реку и перевернулся, в результате чего погибли два человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"1 июля в 18:10 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на территории села Витвица, в результате ДТП, в реку Лужанка перевернулся автомобиль "Фольцваген Джетта", в котором находилось двое людей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, спасатели в присутствии сотрудников полиции совместно с местным населением перевернули автомобиль на колеса, изъяли тела погибших людей и вытащили автомобиль из реки.

Фото: ДТП в Ивано-Франковской области (dsns.gov.ru)

Напомним, ранее сообщалось, что в Первомайском районе Николаевской области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) два человека погибли и еще двое травмированы.