Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В Івано-Франківській області автомобіль з'їхав в річку та перекинувся, є загиблі

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 10:33
Фото: ДТП (УНІАН)
Фото: ДТП (УНІАН)

Аварія сталася 1 липня на території села Витвиця

В Івано-Франківській області на території села Витвиця автомобіль з'їхав в річку та перекинувся, внаслідок чого загинули дві людини. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"1 липня о 18:10 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на території села Витвиця, в результаті ДТП, в річку Лужанка перекинувся автомобіль "Фольцваген Джетта", в якому знаходилось двоє людей", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рятувальники в присутності працівників поліції спільно з місцевим населенням перекинули автомобіль на колеса, вилучили тіла загиблих людей та витягнули автомобіль з річки.

Фото: ДТП у Івано-Франківській області (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Первомайському районі Миколаївської області у результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) двоє людей загинули і ще двоє травмовані. 

В Індії упав в ущелину шкільний автобус, є постраждалі У Танзанії в результаті масштабного ДТП загинули не менше 20 осіб
Теги публікації: ДТП, авария, Івано-Франківська область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Хочу застерегти людей": українка розповіла про обурливий інцидент з великим туроператором
"Київ відвідав бог грому": в мережі опублікували унікальні знімки блискавок під час грози (фото)
"Полякова відпочиває": Леся Нікітюк вразила фанатів довгими ногами (фото)
Розвалені будинки і "змита" дорога: вражаючі фото наслідків негоди в Чернігові
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся