В Івано-Франківській області автомобіль з'їхав в річку та перекинувся, є загиблі

Аварія сталася 1 липня на території села Витвиця

В Івано-Франківській області на території села Витвиця автомобіль з'їхав в річку та перекинувся, внаслідок чого загинули дві людини. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"1 липня о 18:10 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на території села Витвиця, в результаті ДТП, в річку Лужанка перекинувся автомобіль "Фольцваген Джетта", в якому знаходилось двоє людей", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рятувальники в присутності працівників поліції спільно з місцевим населенням перекинули автомобіль на колеса, вилучили тіла загиблих людей та витягнули автомобіль з річки.

Фото: ДТП у Івано-Франківській області (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Первомайському районі Миколаївської області у результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) двоє людей загинули і ще двоє травмовані.