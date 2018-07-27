В Ивано-Франковской области авто въехало в толпу протестующих

В результате ДТП пострадали три человека

В селе Стецева Снятинского района Ивано-Франковской в ночь на пятницу, 27 августа, автомобиль въехал в группу протестующих, которые перекрывали движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщается, что около 01:00, в селе Стецева на дороге регионального значения Снятин-Городенка, 24-летний водитель, управляя автомобилем марки Opel Vectra, наехал на троих пешеходов, жителей села Стецева, которые препятствовали проезду.

В результате столкновения три человека получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Отметим, что местных СМИ сообщают, что массовое перекрытия дорог в Ивано-Франковской области связано с невыполнением обещаний по ремонту дороги сообщением Снятин - Тязив.

По факту ДТП начато досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по факту перекрытия дорожного движения на указанном отрезке дороги начато уголовное производство по признакам правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия).

Напомним, сегодня в Бахмутском районе (Донецкая область) в результате ДТП погибло трое людей, еще 7 пострадали.