В Донецкой области в результате ДТП погибли трое людей, еще 7 пострадали

Авария произошла около 10 утра на трассе Горловка-Бахмут

Сегодня, 27 июля, в Бахмутском районе (Донецкая область) в результате ДТП погибло трое людей, еще 7 пострадали. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Как отмечается, авария произошла около 10 утра на трассе Горловка-Бахмут. Столкнулись автомобили "Рено" и "Опель". В результате аварии от полученных травм три пассажира "Опеля" погибли. Водители автомобилей и 5 других пассажиров госпитализированы в больницу города Бахмут с травмами различной степени тяжести.

Фото: авария в Бахмутском районе

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в Виннице столкнулись четыре автомобиля, есть погибший и пострадавшие. Авария произошла в 9 утра на улице Лебединского. Столкнулись два автомобиля, микроавтобус и грузовик. В результате ДТП были госпитализированы трое людей. Один из госпитализированных водителей во время оказания медицинской помощи скончался.