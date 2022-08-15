В Ивано-Франковской области арестовали активы российских компаний на 200 млн гривен

Компании специализируются на производстве картонной и бумажной продукции для промышленности. Конечным владельцем одного из предприятий является правительство России, остальные на 75% принадлежат агрессору, а на 25% - Украине.

Следователи установили, что РФ владеет компаниями через цепочку связанных между собой учреждений - два российских банка и одно ООО. После начала полномасштабной войны руководство начало переводить имущество на подконтрольную им компанию.

Суд арестовал корпоративные права на 14,8 млн гривен и производственный комплекс стоимостью почти 190 млн гривен. Активы уже передали в АРМА.

Досудебное расследование продолжается по трем статьям УК.

Фото: СБУ арестовала имущество российских компаний в Ивано-Франковской области (t.me/SBUkr)