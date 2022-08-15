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В Івано-Франківській області арештували активи російських компаній на 200 млн гривень

Фото: в Івано-Франківській області СБУ заарештувала майно російських компаній (t.me/SBUkr)
Автор: Наталія Юрченко

В Івано-Франківській області правоохоронці арештували активи російських компаній. Сума заарештованого складає понад 200 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Компанії спеціалізуються на виробництві картонної та паперової продукції для промисловості. Кінцевим власником одного з підприємств є уряд Росії, інші на 75% належать агресора, а на 25% - Україні.

Слідчі встановили, що РФ володіє компаніями через ланцюжок пов'язаних між собою установ - два російські банки та одне ТОВ. Після початку повномасштабної війни керівництво почало переводити майно на підконтрольну їм компанію.

Суд заарештував корпоративні права на 14,8 млн гривень та виробничий комплекс вартістю майже 190 млн гривень. Активи вже передали в АРМА.

Досудове розслідування триває за трьома статтями ККУ.

Фото: СБУ заарештувала майно російських компаній в Івано-Франківській області (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, раніше у Черкаській області заарештували активи компаній, які фінансували виробництво зброї в Росії.

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Арест имуществаІвано-Франківська областьСлужба безпеки України