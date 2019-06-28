В Ивано-Франковской обл. подтопило почти 200 домохозяйств

Сильные осадки в Ивано-Франковской области привели к подтоплению 176 домохозяйств и 19 жилых домов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, по меньшей мере 176 домохозяйств и 19 жилых домов были подтоплены в результате сильных осадков в нескольких районах Ивано-Франковской области. Вблизи села Стебник Тисменицкого района из-за поднятия уровня воды произошло повреждение части автомобильного моста.

Отмечается, что сейчас подразделения ГСЧС откачали более 200 кубометров воды. Подтопленными остаются 8 жилых домов и 64 домохозяйства.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупредили, что погода в пятницу, 28 июня ухудшится. В восточных, южных и Днепропетровской областях прогнозируются грозы, местами с градом и шквалами ветра. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

РБК-Украина писало, что из-за сильного ветра, дождей и грозы в Украине без электроснабжения остались 211 населенных пунктов, а именно: 70 н.п. в Ивано-Франковской, 52 н.п. в Киевской, 26 н.п. в Черниговской, 23 н.п. в Сумской, 17 - в Житомирской, 15 - в Черкасской, 4 - в Кировоградской областях и еще 4 населенных пунктов в Черновицкой области.