В Івано-Франківській обл. підтопило майже 200 домогосподарств

Сильні опади в Івано-Франківській області призвели до підтоплення 176 домогосподарств та 19 житлових будинків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, щонайменше 176 домогосподарств та 19 житлових будинків були підтоплені внаслідок сильних опадів декількох районах Івано-Франківської області. Поблизу села Стебник Тисменицького району через підняття рівня води сталося пошкодження частини автомобільного мосту.

Зазначається, що наразі підрозділи ДСНС відкачали понад 200 куб. м. води. Підтопленими залишаються 8 житлових будинків та 64 домогосподарств.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попередили, що погода у п'ятницю, 28 червня погіршиться. У східних, південних та Дніпропетровській областях прогнозуються грози, місцями з градом та шквалами вітру. Синоптики оголосили штормове попередження.

РБК-Україна писало, що через сильний вітер, дощі та грози в Україні без електропостачання залишилися 211 населених пунктів, а саме: 70 н.п. в Івано-Франківській, 52 н.п. у Київській, 26 н.п. у Чернігівській, 23 н.п. у Сумській, 17 - в Житомирській, 15 - в Черкаській, 4 - в Кіровоградській областях та ще 4 населених пунктів у Чернівецькій області.