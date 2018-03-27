"Ивано-Франковскгаз" завершил 2017 год с убытком в 87,2 млн гривен

Главной причиной финансовых потерь является неоправданно заниженная тарифная выручка компании за распределение природного газа

Выручка компании "Ивано-Франковскгаз" за 2017 год, которая формируется за счет тарифа на распределение природного газа, в прошлом году составила 480,7 млн гривен. Из-за того, что установленный НКРЭКУ тариф не покрывает экономически обоснованных расходов "Ивано-Франковскгаза", расходы компании превысили выручку. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Главной причиной финансовых потерь является неоправданно заниженная тарифная выручка компании за распределение природного газа, которая не покрывает реальную стоимость работ, товаров и услуг.

Например, расчетом действующего тарифа предусмотрено, что "Ивано-Франковскгаз" будет закупать на рынке газ для производственно-технологических нужд по цене 5866,5 гривен за тыс. куб. м. Но средняя цена природного газа в прошлом году составила 7966,6 гривен за тыс. куб. м.

В действующем тарифе "Ивано-Франковскгаз" на закупку природного газа для производственно-технологических нужд предусмотрено 180,7 млн гривен, а фактическая стоимость составила 200,1 млн гривен. С учетом того, что расходы на приобретение газа для технологических нужд составляют 41,6% от всей тарифной выручки, заниженная цена газа в расчете действующего тарифа стала главной причиной получения убытков.

По 2017 год выросли другие статьи расходов, связанные с деятельностью компании. Например, стоимость горюче-смазочных материалов, необходимых для работы служб "Ивано-Франковскгаза" в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 9,6%.

Сложная финансовая ситуация отразилась и на уровне оплаты труда на предприятии. По итогам прошлого года, средняя заработная плата работников ПАО "Ивано-Франковскгаз" составила 5372 гривен, что на 30% меньше, чем средняя зарплата по промышленности и в десятки раз ниже среднюю зарплату сотрудника НАК "Нафтогаз Украины".

"Ивано-Франковскгаз" неоднократно обращался к НКРЭКУ, которая устанавливает тарифы на распределение природного газа, по расчетам экономически обоснованных затрат компании. В 2017 году ПАО "Ивано-Франковскгаз" дважды проходило процедуру представления тарифов, однако они не были утверждены.

В марте текущего года "Ивано-Франковскгаз" с соблюдением всех процедур в очередной раз подал в НКРЭКУ обоснование нового тарифа. Он разработан согласно Временной методики определения и расчета тарифа на услуги распределения природного газа, которая будет действовать до 31 марта 2019 года.