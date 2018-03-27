"Івано-Франківськгаз" завершив 2017 рік зі збитком у 87,2 млн гривень

Головною причиною фінансових втрат є невиправдано занижена тарифна виручка компанії за розподіл природного газу

Виручка компанії "Івано-Франківськгаз" за 2017 рік, яка формується за рахунок тарифу на розподіл природного газу, в минулому році становила 480,7 млн гривень. Через те, що встановлений НКРЕКП тариф не покриває економічно обґрунтованих витрат "Івано-Франківськгазу", видатки компанії перевищили виручку. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Головною причиною фінансових втрат є невиправдано занижена тарифна виручка компанії за розподіл природного газу, яка не покриває реальну вартість робіт, товарів та послуг.

Наприклад, розрахунком діючого тарифу передбачено, що "Івано-Франківськгаз" закупатиме на ринку газ для виробничо-технологічних потреб за ціною 5866,5 гривень за тис. куб. м. Але середня ціна природного газу в минулому році становила 7966,6 гривень за тис. куб. м.

В діючому тарифі "Івано-Франківськгаз" на закупівлю природного газу для виробничо-технологічних потреб передбачено 180,7 млн гривень, а фактична вартість склала 200,1 млн гривень. З урахуванням того, що витрати на придбання газу для технологічних потреб складають 41,6% від всієї тарифної виручки, занижена ціна газу у розрахунку діючого тарифу стала головною причиною отримання збитків.

За 2017 рік зросли інші статті витрат, пов’язані з діяльністю компанії. Наприклад, вартість паливно-мастильних матеріалів, необхідних для роботи служб "Івано-Франківськгазу" у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла на 9,6%.

Складна фінансова ситуація позначилась і на рівні оплати праці на підприємстві. За підсумками минулого року, середня заробітна плата працівників ПАТ "Івано-Франківськгаз" склала 5372 гривень, що на 30% менше, ніж середня зарплата по промисловості і в десятки разів нижча за середню зарплату співробітника НАК "Нафтогаз України".

"Івано-Франківськгаз" неодноразово звертався до НКРЕКП, яка встановлює тарифи на розподіл природного газу, з розрахунками економічно обґрунтованих витрат компанії. В 2017 році ПАТ "Івано-Франківськгаз" двічі проходило процедуру подання тарифів, однак вони не були затверджені.

В березні поточного року "Івано-Франківськгаз" з додержанням всіх процедур вчергове подав до НКРЕКП обґрунтування нового тарифу. Він розроблений згідно Тимчасової методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, яка діятиме до 31 березня 2019 року.