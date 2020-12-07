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"Ивано-Франковскгаз" заменил почти 30 км сетей

Ивано-Франковск, Понедельник 07 декабря 2020 17:01
"Ивано-Франковскгаз" заменил почти 30 км сетей
Газовая труба (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

Для обеспечения бесперебойного распределения газа, в этом году "Ивано-Франковскгаз" заменил 29 км распределительных газопроводов, большинство из которых эксплуатируются более 40 лет и являются технически непригодными. На обновление сетей было направлено более 14,2 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Наибольшую протяженность газопроводов заменено в Косовском, Рогатинском, Богородчанском, Надвирнянском и Коломыйском районах. В компании отметили, что для обеспечения газом в круглосуточном режиме более 410 тысяч прикарпатцев, специалисты "Ивано-Франковскгаза" ежедневно выполняют комплекс работ по обслуживанию газотранспортной системы. А это более 15 тысяч км газопроводов, из которых 10 тысяч км - распределительные.

"Ежегодно мы проводим комплекс мероприятий по обслуживанию сетей: от диагностики до замены. Но, несмотря на это, амортизация системы газоснабжения происходит намного быстрее, чем модернизация. Сегодня 1062 км газопроводов являются технически непригодными. И с каждым годом эта цифра увеличивается", - говорит технический директор АО "Ивано-Франковскгаз" Игорь Высочанский.

Обновление газовых сетей происходит за счет средств компании "Ивано-Франковскгаз".

"Действующая методика формирования тарифа на распределение газа и объем инвестиций, которые утверждает госрегулятор, предусматривает выделение лишь небольшой части средств, необходимой для модернизации газотранспортной системы. Поэтому работа газовой компании постоянно направлена на поддержание газовых сетей в надлежащем техническом состоянии путем проведения локального ремонта", - говорится в сообщении.

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