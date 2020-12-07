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"Івано-Франківськгаз" замінив майже 30 км мереж

Івано-Франківськ, Понеділок 07 грудня 2020 17:01
"Івано-Франківськгаз" замінив майже 30 км мереж
Газова труба (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

Для забезпечення безперебійного розподілу газу, цього року "Івано-Франківськгаз" замінив 29 км розподільних газопроводів, більшість з яких експлуатуються понад 40 років і є технічно непридатними. На оновлення мереж було спрямовано понад 14,2 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Найбільшу протяжність газопроводів замінено в Косівському, Рогатинському, Богородчанському, Городенківському, Надвірнянському та Коломийському районах. У компанії зазначили, що для забезпечення газом у цілодобовому режимі понад 410 тисяч прикарпатців, фахівці "Івано-Франківськгазу" щоденно виконують комплекс робіт по обслуговуванню газотранспортної системи. А це понад 15 тисяч км газопроводів, з яких 10 тисяч км - розподільні.

"Щорічно ми проводимо комплекс заходів по обслуговуванню мереж: від діагностики до заміни. Але, незважаючи на це, амортизація системи газопостачання відбувається набагато швидше ніж модернізація. Сьогодні 1062 км газопроводів є технічно непридатними. І з кожним роком ця цифра збільшується", - говорить технічний директор АТ "Івано-Франківськгаз" Ігор Височанський.

Оновлення газових мереж відбувається за рахунок коштів компанії "Івано-Франківськгаз".

"Діюча методика формування тарифу на розподіл газу та обсяг інвестицій, що затверджує держрегулятор, передбачає виділення лише невеликої частини коштів, від необхідної, для модернізації газотранспортної системи. Тому робота газової компанії постійно спрямована на підтримання газових мереж у належному технічному стані шляхом проведення локального ремонту", - йдеться у повідомленні.

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Новини України Енергетика Івано-Франківськгаз

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