"Ивано-Франковскгаз": более тысячи км газопроводов требуют замены

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Газотранспортная система Прикарпатья прокладывались в 50-60-х годах, поэтому ее реконструкция требует значительных материальных ресурсов

В этом году ПАО "Ивано-Франковскгаз" планирует заменить 17,6 км распределительных газопроводов, большинство из которых эксплуатируются более 40 лет и является замортизованими. На это в тарифе на распределение газа предусмотрено только 8,8 млн гривен, лишь 10% от потребности. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что газотранспортная система Прикарпатья прокладывались в 50-60-х годах прошлого века, поэтому ее реконструкция требует значительных материальных ресурсов. Для обеспечения газом в круглосуточном режиме более 400 тыс. клиентов, специалисты "Ивано-Франковскгаза" ежегодно обслуживают более 15 тыс. км газопроводов, из которых 10 тыс. км. распределительные (уличные) газопроводы.

"На сегодня капитального ремонта и замены требуют 1035 км сетей. Согласно объемам финансирования, которое утверждает НКРЭКУ, в течение года удается отремонтировать около 20 км газопроводов. Чтобы осуществить ремонт в полном объеме, предприятию необходимо вложить более 500 млн гривен. И это при условии, что стоимость материалов останется неизменной", - комментирует технический директор ПАО "Ивано-Франковскгаз" Игорь Высочанский.

По словам пресс-службы, нужно также учитывать, что количество газопроводов, которые исчерпали срок амортизации, ежегодно увеличивается почти на 100 км. В то время как замене и капитальному ремонту уже подлежит более 1000 км.

"Из-за ограниченного финансирования, сети приходится латать только точечно, чтобы предупредить возможное возникновение аварий. Такой ремонт не дает таких долговременных результатов, как реконструкция или полная замена газовой сети. "Ивано-Франковскгаз" неоднократно обращался к держрегулятара НКРЭКУ пересмотреть тарифную выручку, поскольку отсутствие необходимого капиталовложения вызывает трудности в надлежащем содержании систем газоснабжения области. Однако, национальная комиссия так и не предусмотрела надлежащего финансирования газораспределительной системы", - говорится в сообщении.