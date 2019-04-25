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"Івано-Франківськгаз": більше тисячі км газопроводів потребують заміни

Новини » Енергетика    25.04.2019 - 14:30
"Івано-Франківськгаз": більше тисячі км газопроводів потребують заміни
Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Газотранспортна система Прикарпаття прокладалися в 50-60-х роках, тому її реконструкція потребує значних матеріальних ресурсів

Цього року ПАТ "Івано-Франківськгаз" планує замінити 17,6 км розподільних газопроводів, більшість з яких експлуатуються понад 40 років і є замортизованими. На це в тарифі на розподіл газу передбачено тільки 8,8 млн гривень, лише 10% від  потреби. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що газотранспортна система Прикарпаття прокладалися в 50-60-х роках минулого століття, тому її реконструкція потребує значних матеріальних ресурсів. Для забезпечення газом у цілодобовому режимі понад 400 тис. клієнтів, фахівці "Івано-Франківськгазу" щорічно обслуговують понад 15 тис. км газопроводів, з яких 10 тис. км. розподільні (вуличні) газопроводи.

"На сьогодні капітального ремонту та заміни потребують 1035 км  мереж. Відповідно до обсягів фінансування, яке затверджує НКРЕКП, впродовж року вдається відремонтувати близько 20 км  газопроводів. Щоб здійснити ремонт в повному обсязі, підприємству необхідно вкласти понад 500 млн гривень. І це за умови, що вартість матеріалів залишиться незмінною", - коментує технічний директор ПАТ "Івано-Франківськгаз" Ігор Височанський. 

За словами прес-служби, потрібно також враховувати, що кількість газопроводів, які вичерпали термін амортизації, щороку збільшується майже на 100 км. В той час як заміні та капітальному ремонту уже підлягає понад 1000 км. 

"Через обмежене фінансування, мережі доводиться латати лише точково, щоб попередити можливе виникнення аварій. Такий ремонт не дає таких довготривалих результатів, як реконструкція чи повна заміна газової мережі. "Івано-Франківськгаз" неодноразово звертався до держрегулятара НКРЕКП переглянути тарифну виручку, оскільки відсутність необхідного капіталовкладення спричиняє труднощі в належному утриманні  систем газопостачання області. Однак, національна комісія так і не  передбачила належного фінансування газорозподільної системи", - йдеться у повідомленні.

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