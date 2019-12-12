К "Ивано-Франковскгаз Сбыту" присоединились 2,3 тыс. новых клиентов

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Такое увеличение связано с активным возведением новостроек

В Ивано-Франковской области возросло количество бытовых пользователей газом. За 11 месяцев 2019 года 2311 жителей области выбрали своим поставщиком ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Наиболее активно количество клиентов "Ивано-Франковскгаз Сбыта" растет в Ивано-Франковске. За 11 месяцев здесь новыми потребителями газа стали 1425 домохозяйств. Еще около 900 новых потребителей компания получила в районах. Такое увеличение связано с активным возведением новостроек. Среди всех видов энергоносителей эксперты все же отдают предпочтение природному газу, как доступном и экологичном энергоносителю", - говорится в сообщении.

В то же время, по словам пресс-службы, в сельской местности отдельные потребители переходят на пользование альтернативными видами топлива, в частности древесиной.

"Ежегодно количество бытовых потребителей растет на 1,1%, - рассказывает руководитель отдела продаж физическим лицам ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Леся Хараим. - Сейчас большинство поставок газа приходится на бытовых потребителей – это 380 млн куб. м газа в год".

В пресс-службе напомнили, что для решения газовых вопросов компания наладила систему консультаций как в отделениях компании, так и с помощью контакт-центра. Кроме того для клиентов доступны онлайн-сервисы: "личный кабинет" на сайте 104.ua, мобильные приложений 104 MobileLight (iOS) и 104Mobile (Android), чат-бот 7104 в Viber.