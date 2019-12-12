До "Івано-Франківськгаз Збуту" приєдналися 2,3 тис. нових клієнтів

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Таке збільшення пов'язане з активним зведенням новобудов

В Івано-Франківській області зросла кількість побутових користувачів газом. За 11 місяців 2019 року року 2311 мешканців області обрали своїм постачальником ТОВ " Івано-Франківськгаз Збут". Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Найактивніше кількість клієнтів "Івано-Франківськгаз Збуту" зростає у Івано-Франківську. За 11 місяців тут новими споживачами газу стали 1425 домогосподарств. Ще близько 900 нових споживачів компанія отримала в районах. Таке збільшення пов`язане з активним зведенням новобудов. З-поміж усіх видів енергоносіїв прикарпатці все ж таки віддають перевагу природному газу, як найдоступнішому та екологічному енергоносію", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за словами прес-служби, у сільській місцевості окремі споживачі переходять на користування альтернативними видами палива, зокрема, деревиною.

"Щороку кількість побутових споживачів зростає на 1,1%, - розповідає керівник відділу продажів фізичним особам ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" Леся Хараїм. - Наразі більшість поставок газу припадає на побутових споживачів – це 380 млн куб. м газу за рік".

У прес-службі нагадали, що для вирішення газових питань компанія налагодила систему консультацій як у відділеннях компанії, так і за допомогою контакт-центру. Окрім того для клієнтів доступні онлайн сервіси: "особистий кабінет" на сайті 104.ua, мобільні додатків 104 MobileLight (iOS) та 104Mobile (Android), чат-бот 7104 у Viber.