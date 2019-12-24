"Ивано-Франковскгаз Сбыт" предупредил 13% должников об отключении газа

Иллюстративное фото (104.ua)

Наибольшие суммы долга имеют владельцы многоэтажных домов, частного сектора с бассейнами и теплицами

На 1 декабря 2019 года потребители ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" уменьшили задолженность за потребленный газ на 30%. Сейчас общий долг жителей Ивано-Франковской области составляет 353 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В этом году ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" усилил работу с должниками. Компания направила 40 тыс. письменных уведомлений потребителям - должникам о прекращении газоснабжения. Это на 25% больше, чем в прошлом году. В случае непогашения долга, согласно Правилам поставки природного газа, после получения уведомления, газоснабжающая компания вынуждена будет предоставить соответствующее поручение оператору ГРМ на отключение газа", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в этом году было прекращено газоснабжение клиентам-должникам на общую сумму 15 млн гривен. Отключено от системы газоснабжения 4282 должников. В пресс-службе отметили, что за аналогичный период 2018 года газоснабжение было приостановлено около 2 тыс. клиентам. 80% потребителей после отключения в течение нескольких дней платят долги

"Мы постоянно обращаемся к нашим клиентам, чтобы вовремя платили за потребленный газ, чтобы в случае необходимости могли получить государственную помощь и избежать прекращения газоснабжения. Если потребитель не может 100% оплатить долг, он может заключить договор о реструктуризации", - сообщает начальник отдела расчетов "Ивано-Франковскгаз Сбыта" Леся Хараим.

Долги от 1 до 10 тыс. гривен имеют более 300 тыс. прикарпатцев, более 10 тыс. гривен – около 1300 клиентов.

"Напомним, в случае отключения потребителя за долги, повторное подключение к системе газоснабжения возможно только по стопроцентному погашению задолженности и уплаты всех расходов, связанных с прекращением-восстановлением подачи газа. Кроме того, если потребитель имеет долги перед поставщиком услуг свыше 1 месяца, то, согласно законодательству, ему откажут в получении государственной помощи-субсидии", - говорится в сообщении.