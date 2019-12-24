"Івано-Франківськгаз Збут" попередив 13% боржників про відключення газу

Ілюстративне фото (104.ua)

Найбільші суми боргу мають власники багатоповерхових будинків, приватного сектору з басейнами та теплицями

На 1 грудня 2019 року споживачі ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" зменшили заборгованість за спожитий газ на 30%. Наразі загальний борг мешканців Івано-Франківської області становить 353 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Цього року ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" посилив роботу із боржниками. Компанія надіслала 40 тис. письмових повідомлень споживачам - боржникам про припинення газопостачання. Це на 25% більше, ніж минулого року. В разі непогашення боргу, відповідно до Правил постачання природного газу, після отримання повідомлення, газопостачальна компанія вимушена буде надати відповідне доручення оператору ГРМ на відключення газу", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, цього року було припинено газопостачання клієнтам-боржникам на загальну суму 15 млн гривень. Відключено від системи газопостачання 4282 боржників. У прес-службі зазначили, що за аналогічний період 2018 року газопостачання було припинене біля 2 тис. клієнтам. 80% споживачів після відключення протягом кількох днів сплачують борги

"Ми постійно звертаємося до наших клієнтів, щоб вчасно сплачували за спожитий газ, щоб у разі потреби могли отримати державну допомогу та уникнути припинення газопостачання. Якщо споживач не може 100% сплатити борг, він може укласти договір про реструктуризацію", - повідомляє начальник відділу розрахунків "Івано-Франківськгаз Збуту" Леся Хараїм.

Борги від 1 до 10 тис. гривень мають понад 300 тис. прикарпатців , більше 10 тис. гривень – біля 1300 клієнтів.

"Нагадаємо, в разі відключення споживача за борги, повторне приєднання до системи газопостачання можливе лише за стовідсоткового погашення заборгованості та сплатою усіх витрат, пов’язаних з припиненням-відновленням подачі газу. Крім того, якщо споживач має борги перед надавачем послуг понад 1 місяць, то, відповідно до законодавства, йому відмовлять в отриманні державної допомоги-субсидії", - йдеться у повідомленні.