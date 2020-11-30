"Ивано-Франковскгаз Сбыт" предлагает должникам заключить договоры реструктуризации

С началом отопительного сезона ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" фиксирует тенденцию к росту задолженности за потребленный природный газ. Компания предлагает клиентам-должникам заключить договоры реструктуризации.

Об этом сообщает пресс-служба "Ивано-Франковскгаз Сбыта".

По состоянию на вторую декаду ноября общая задолженность клиентов перед компанией составляет более 447 млн гривен. Из них долг населения – 436,24 млн гривен, промышленных предприятий – 3,88 млн гривен, еще свыше 6 млн задолжали бюджетные и религиозные организации области.

"Если на начало осени за газ задолжал почти каждый второй житель области, то уже в ноябре доля должников выросло до 60%. Как показывает опыт нашего общения с должниками, иногда люди ими становятся поддавшись на популистские заявления отдельных политиков, якобы во время карантина можно не платить за коммунальные услуги. На самом деле, на период карантина для компаний, которые обеспечивают комфорт в домах, действует запрет начислять должнику штраф и пеню. Также запрещено прекращать предоставление жилищно-коммунальных услуг в случае их неоплаты или оплаты в неполном объеме", - говорится в сообщении.

В то же время перед потребителем остается обязанность рассчитываться за потребленную услугу, в противном случае средства с него могут быть взысканы в судебном порядке.

"Во время карантина единственный действенный способ воздействия на злостных неплательщиков - это суд. За последние недели мы разослали более десяти тысяч писем-напоминаний о необходимости оплатить долг за голубое топливо", - рассказал директор ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Юрий Филиппов.

Несвоевременная оплата коммунальных услуг – это еще и риск остаться без государственной помощи в виде субсидии. В вопросе предоставления субсидий произошли определенные изменения. Об этом, в частности, в интервью местным СМИ сообщил заместитель директора департамента - начальник управления социальной защиты населения Ивано-Франковской ОГА Степан Микицей. По его словам, теперь основанием для прекращения получения субсидии является долг в свыше 340 гривен за 1 месяц. При этом субсидию отменяют только на услугу за которую боргуєш, а не на всю коммуналку.

По словам компании, если задолженность возникла, а сразу ее погасить нет финансовой возможности, выходом станет договор реструктуризации долга.

"Задолженность реструктуризируется на срок до 12 месяцев в зависимости от суммы задолженности и уровня совокупного дохода на дату реструктуризации. Обычно задолженность необходимо погашать равными частями, а размер первого взноса составляет от 30 до 50 процентов. Как правильно оформить заявление и другие детали можно уточнить в Контакт-центре по телефону 0342 76 63 04", - говорит начальник отдела продаж физическим лицам ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Леся Хараим.

Учитывая рост заболеваемости COVID-19, компания рекомендует избегать мест массового скопления людей и оплачивать счета за газ дистанционно.

"Для клиентов работают онлайн сервисы сайта 104.ua: Личный кабинет, мобильные приложения для Android и iOS, а также вайбер-бот. Кроме того, разработана экспресс-регистрация, которая позволяет создать Личный кабинет на сайте 104.uа всего за один звонок. Для этого нужно позвонить в Контакт-центр по номеру 067 65-65-104 и сообщить оператору номер лицевого счета (он есть в платежке каждого клиента). Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему", - говорится в сообщении.